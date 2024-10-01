Мэрии шести казахстанских городов отказали активистам в проведении митингов против АЭС, - «Власть»

CentralAsia (KZ) - Акиматы (администрации) шести казахстанских городов — Алматы, Актобе, Павлодара, Петропавловска, Уральска и Шымкента — отказали активистам в проведении митингов против строительства атомной электростанции. Об этом пишет Власть.kz, ссылаясь на мониторинговую группу ActivistsNotExtremists.

Все акции планировалось провести 6 октября, в день референдума по строительству АЭС. Активисты подали уведомления на все специализированные места на разные временные промежутки в указанных городах. В Павлодаре и Алматы им отказали со ссылкой на «ранее согласованные мероприятия», в Уральске и Шымкенте — из-за «предоставления неполной информации», в Петропавловске — по причине «отсутствия регламента», а в Актобе — из-за «действующего режима ЧС природного характера местного масштаба с 29 марта».

«С 30 июля 2020 года по 1 октября 2024 года правозащитниками мониторинговой группы «АктивистыНеЭкстремисты» зафиксировано как минимум 662 отказа на проведение мирных протестов, шествий и одиночных пикетов (в 22 городах и населенных пунктах). Из 662 отказов — 84 отказа в 2024 году», — цитирует издание сообщение группы.

Ранее митинг против АЭС отказались согласовать власти Риддера (города в Восточно-Казахстанской области). Заявку на акцию подавал активист Назар Асайынов.

Кроме того, на днях начали появляться сообщения о задержании активистов, выступающих против строительства атомной электростанции. Накануне общественники сообщили о 12 задержанных в Алматы, шестерых из них позднее отпустили под подписку о невыезде.

Споры о появлении атомной электростанции в Казахстане идут не один десяток лет. Точку в них должен поставить референдум, назначенный президентом Касым-Жомартом Токаевым на 6 октября. В прошлом году Минэнерго республики заявило, что станция, в случае положительного решения о ее строительстве, появится на территории села Улкен (Улькен) Жамбылского района Алматинской области. Впрочем, поставщика технологий для нее пока не выбрали.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения