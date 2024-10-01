Бывший премьер Нидерландов Рютте официально вступил в должность главы НАТО

Марк Рютте, Йенс Столтенберг

CentralAsia (CA) - Экс-премьер Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность главы НАТО. Уходящий глава альянса Йенс Столтенберг передал ему церемониальный молоток, передает Reuters.

Церемония передачи полномочий Рютте проходила в штаб-квартире альянса на специальном заседании Североатлантического совета в Брюсселе.

«У Марка идеальная предыстория, чтобы стать великим генеральным секретарем», - сказал Столтенберг, который занимал этот пост рекордные 10 лет.

20 июня кандидатуру Рютте на высшую должность в альянсе поддержали все 32 страны—участницы НАТО.

Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года в Гааге в семье директора одной из крупных нидерландских торговых компаний. Окончил исторический факультет Лейденского университета (1992), имеет степень магистра. В 1988–1991 годах был председателем молодежной организации «Свобода и демократия», связанной с нидерландской Народной партией за свободу и демократию (НПСД).

В 1993–1997 годах был членом исполнительного совета НПСД, а также членом комитета кандидатов от этой партии на выборах 2002 года. До 2003 года совмещал деятельность в партии с работой менеджера по персоналу в компании Unilever, занимающейся производством продуктов питания и товаров бытовой химии, а также в ее дочерних компаниях.

В 2003 году вошел в состав Палаты представителей (нижняя палата парламента Нидерландов). Год работал замминистра труда и социальной защиты, в 2004–2006 годах занимал пост замминистра образования, культуры и науки.

В 2006 году был избран лидером НПСД и возглавил ее парламентскую фракцию. Через четыре года ему удалось привести НПСД к победе на выборах и занять пост премьер-министра Нидерландов. В апреле 2012 года его правительство ушло в отставку из-за разногласий между партиями по бюджетным вопросам. Затем НПСД вновь одержала победу на досрочных выборах в ноябре того же года. Марк Рютте снова занял пост премьер-министра и сформировал новое правительство, в этот раз в составе НПСД и Партии труда.

По итогам выборов в марте 2017 года в третий раз занял премьерский пост. В январе 2021 года правительство и Марк Рютте коллективно подали в отставку после скандала со сбоем в выдаче детских пособий. На выборах в марте того же года НПСД получила 34 мандата в парламенте, и Рютте вернулся на пост премьер-министра, сформировав четвертый кабинет.

Как пишет в его профиле Bloomberg, Рютте умеет справляться со сложными ситуациями и обладает необходимыми для этого связями. Помимо прочего, его знают как человека, который может продуктивно общаться с Дональдом Трампом, что особенно пригодится, если тот вновь будет избран президентом США. Сообщается, что именно Рютте убедил в 2018 году Трампа в том, что из-за его заявления о возможном выходе Соединенных Штатов из альянса европейские союзники собираются повысить расходы на оборону.