Швейцария изменила границу с Италией в Альпах из-за таяния ледников

CentralAsia (CA) - Правительство Швейцарии изменило границу с Италией в районе горной вершины Маттерхорн из-за таяния ледников, которые исторически обозначали границу между двумя странами, сообщает Bloomberg.

«Значительные участки границы определяются водоразделами или линиями хребтов ледников, фирна или вечного снега. Эти образования меняются из-за таяния ледников», — говорится в заявлении швейцарского правительства, опубликованном 27 сентября.

Совместная комиссия Швейцарии и Италии после многолетних дискуссий согласилась изменить границу в мае 2023 года, сообщает The Guardian. Страны договорились изменить границу возле Маттерхорна в районе швейцарского горнолыжного курорта Церматт и итальянской долины Валле-дʼАоста. Также они согласились изменить границу возле таких достопримечательностей, как скальный выступ Теста Гриджиа и ледник Плато Роза.

Власти Италии пока не утвердили изменения границы.

По данным Швейцарской академии наук, которые приводит Bloomberg, в 2023 году ледники в Швейцарии потеряли 4% своего объема, при этом рекордное таяние за всю историю наблюдений зафиксировали в 2022 году, когда ледники потеряли 6% объема.

По данным исследования, опубликованного в журнале The Cryosphere Европейского союза наук о Земле, к 2050 году ледники потеряют половину своего объема, даже если потепление на планете составит менее двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Исследователи из Италии заявили в сентябре, что ледник Мармолада в Доломитовых Альпах может полностью растаять к 2040 году в результате повышения средних температур, пишет The Guardian.