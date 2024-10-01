В Таиланде загорелся школьный автобус, погибли 25 человек

CentralAsia (CA) - Школьный автобус, перевозивший более 40 учеников и учителей на экскурсию, загорелся на окраине Бангкока (Таиланд), сообщает Reuters.

Автобус, следовавший из провинции Утхай Тхани, наехал на барьер после того, как у него лопнуло колесо. Это привело к взрыву топливных баков. В результате начался сильный пожар.

По предварительным данным, из 44-х пассажиров погибли около 25 человек, но министр транспорта Сурия Джуангрунгруангкит заявил, что точное число жертв пока уточняется. Ещё 16 учеников и трёх учителей госпитализировали в больницу с травмами.

Сообщается, что в автобусе находились ученики начальной и средней школы.

Пожарные и спасатели уже справились с огнём, но из-за высокой температуры в автобусе им ещё не удалось начать поиски тел. Премьер-министр Таиланда Паэтонгтарн Шинаватра подтвердила информацию о погибших и выразила соболезнования семьям жертв трагедии.