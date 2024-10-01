В Таиланде загорелся школьный автобус, погибли 25 человек

- Азия и мир, происшествия
- 16:37, 01 октября 2024
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- Обновлено: 16:43, 01 октября 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Школьный автобус, перевозивший более 40 учеников и учителей на экскурсию, загорелся на окраине Бангкока (Таиланд), сообщает Reuters.
Автобус, следовавший из провинции Утхай Тхани, наехал на барьер после того, как у него лопнуло колесо. Это привело к взрыву топливных баков. В результате начался сильный пожар.
По предварительным данным, из 44-х пассажиров погибли около 25 человек, но министр транспорта Сурия Джуангрунгруангкит заявил, что точное число жертв пока уточняется. Ещё 16 учеников и трёх учителей госпитализировали в больницу с травмами.
Сообщается, что в автобусе находились ученики начальной и средней школы.
Пожарные и спасатели уже справились с огнём, но из-за высокой температуры в автобусе им ещё не удалось начать поиски тел. Премьер-министр Таиланда Паэтонгтарн Шинаватра подтвердила информацию о погибших и выразила соболезнования семьям жертв трагедии.