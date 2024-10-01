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Умер советский певец и композитор Вячеслав Добрынин

CentralAsia (CA) -  В Москве в возрасте 78 лет умер советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист России Вячеслав Добрынин, сообщила РБК его жена Ирина Добрынина. Причина смерти артиста не называется.

26 сентября телеграм-канал Shot сообщал, что Добрынина госпитализировали в одну из московских больниц в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. До этого артист, как утверждалось, уже перенес два инсульта.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он известен как автор песен для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, Надежды Кадышевой и Валентины Толкуновой. В соавторстве с поэтом Леонидом Дербеневым он написал песни «Прощай», «Кто тебе сказал», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.

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