Император Японии Нарухито утвердил состав нового правительства

CentralAsia (CA) - Император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства страны, предложенный будущим премьер-министром Сигэру Исибой. Церемония утверждения прошла в императорском дворце в Токио, передает агентство Kyodo.

Новый состав правительства ранее объявил генеральный секретарь кабмина Ёсима Хаяси, сохранивший свой пост. Главой японского МИД стал бывший министр обороны Такэси Ивая. Он возглавлял минобороны страны в 2018-2019 годы. Новым министром обороны назначен Гэн Накатани, который был главой ведомства с 2014 по 2016 годы.

Как пишет Kyodo, назначение нового премьер-министра произошло в «период низкого доверия общественности к политике, нестабильной экономики и растущих угроз безопасности». Посты министра иностранных дел и министра обороны Исиба отдал двум своим сторонникам, отмечает Kyodo. Они разделяют взгляды нового премьера на «глобальную роль и цели Японии», передает агентство.

9 октября ожидается роспуск нижней палаты парламента Японии, а проведение досрочных всеобщих выборов — 27 октября.