В России резко подорожают автомобили из-за повышения утильсбора, - «Известия»

CentralAsia (CA) - Цены на автомобили в России вырастут в ближайшие месяцы на 5–10% из-за повышения с 1 октября утилизационного сбора, рассказали «Известиям» участники рынка.

«В первую очередь подорожают модели массового сегмента, особенно те, которые в настоящее время имеют низкую наценку. Это касается как новых автомобилей, так и подержанных, так как рост цен на новые автомобили обычно вызывает цепную реакцию на вторичном рынке», — говорит управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Производители и продавцы автомобилей уже начали индексировать цены, отметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. По его данным, некоторые дилеры получили от импортеров письма с уведомлениями, что прайсы будут переписаны. Так, импортные автомобили ценой 2,2–2,5 млн руб. прибавят 120–150 тыс. руб., а автомобили ценой 4,5–5 млн руб. — 200–250 тыс. руб.

«Сейчас легкая неразбериха, дилер думает одно, импортер — другое, но в итоге заложат «утиль» в цену, это очевидно», — заключил Кадаков.

Большинство автомобильных брендов уже подготовились к осенним ценовым изменениям, подтверждает заместитель гендиректора «Авилона» по продажам новых машин Ренат Тюктеев. По его словам, часть производителей уменьшает программы поддержки (скидки за кредит, трейд-ин и т.д.), часть увеличивает отпускные и розничные цены.

«Пока сетям есть что продавать, так как китайские бренды завезли большой объем машин, превышающий темпы продаж сетью на ближайшие 3–4 месяца. На эти автомобили повышение цен будет незначительным. А вот новые поставки будут уже по новым ценам», — говорит Тюктеев.

Между тем перед повышением утильсбора в России резко выросли продажи автомобилей. По данным «Автостата», с 23 по 29 сентября в стране было продано 41 686 машин. Это на 14% выше результата предыдущей недели и на 8% больше, чем в рекордную для российского авторынка неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года, когда россияне в панике скупали машины уходящих из страны автобрендов.

С 1 октября утильсбор увеличился на все виды автомобилей. Для новых машин с двигателями объемом от одного до двух литров он вырастет с 300 600 руб. до 556 000 руб., а в 2025 году — до 667 000 руб., на автомобили с пробегом повышение будет сильнее.

Кроме того, будет заблокирован ввоз иномарок для личного пользования из стран Евразийского союза (ЕАЭС): право платить пониженный утильсбор получат владельцы автомобилей, которые пробыли в стране, где были растаможены, не менее 12 месяцев.

Российским автопроизводителям, лоббировавшим повышение утильсбора из-за конкуренции с китайскими автоконцернами, сбор компенсируется из бюджета. Вплоть до 2030 года ставка утильсбора будет ежегодно индексироваться на 10–20%. Чтобы успеть списать утильсбор на ввезенные в Россию автомобили по старым ставкам, необходимо подать документы до 15 октября.