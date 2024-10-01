В сентябре в Узбекистане ускорилась инфляция

Ташкент

CentralAsia (UZ) - По итогам сентября 2024 года в Узбекистане зарегистрирована инфляция в 1,23%, сообщило Агентство статистики при президенте. Об этом пишет Gazeta.uz.

Цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли в среднем на 1,4% (в годовом выражении — рост лишь на 2,4%). Непродовольственные товары подорожали на 0,8% (8,4%), стоимость платных услуг выросла на 1,5% (28,7%).

Стоимость мяса продолжает расти высокими темпами: говядина — на 3,1% (в августе — 5,3%), баранина — на 2,8% (в августе — 4,9%). С начала года цена говядины выросла на 11,3%, баранины — на 11,9%.

Яйца стали дороже ещё на 3%, подсолнечное масло — на 2,1%, рис — на 0,9%, мука — на 0,3%, молоко — на 0,5%. Сахар стал дешевле на 0,7%.

Цены на морковь в прошлом месяце прибавили 15,6%, баклажаны — на 13,4%, огурцы — на 19,6%, капуста — на 12,5%, помидоры — на 11,3%, лук — на 10,4%. Виноград подешевел на 22,5%, яблоки — на 11,2%, лимоны — на 4,3%.

Стоимость лекарств продолжается расти, в сентябре она повысилась в пределах 1,2−1,9%.

По данным Статагентства, метан за месяц стал дороже на 0,5% (за год — на 35,8%), бензин — в пределах 0,2−2,4%, или в среднем на 0,8% (+13,8%).

Железнодорожные билеты в среднем подорожали на 0,5% (+45,5% за год), авиабилеты — на 0,7% (+8%).

Билеты в театры за месяц в среднем подорожали на 3,6%, услуги по печати пригласительных и открыток — на 2,4%, туристические поездки — на 1,5%.

С сентября 2024 года была повышена стоимость обучения на платно-контрактной основе по всем направлениям в государственных вузах Узбекистана — в среднем на 15,1%.

Цены в кафе повысились за месяц на 2,4% (за год — 13,4%), столовых и закусочных — на 2,3% (+15,3%), центрах отдыха — на 18,3% за год.

Услуги парикмахерских подорожали на 1,2% за месяц (16% за год).