Врачи предупредили казахстанцев о циркуляции штамма «свиного» и «гонконгского» гриппа

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CentralAsia (KZ) - Этой зимой в Казахстане ожидают циркуляцию штамма «свиного гриппа» (H1N1pdm09) и «гонконгского гриппа» (H3N2), а также других вирусов гриппа типа А и В, сообщили в Минздраве. При этом количество заболевших в сентябре значительно ниже по сравнению с прошлым годом.

«Ожидается циркуляция вирусов гриппа типа А/ H1N1pdm09, H3N2 и вирус гриппа В, которые и включены в штаммовый состав противогриппозных вакцин. В сентябре зарегистрировано 544 368 случаев ОРВИ, отмечается снижение на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в сентябре 2023 года было 746 598 случаев», — рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

В целом по стране ежегодно врачи регистрируют от трех до четырех миллионов случаев ОРВИ и до двух тысяч случаев гриппа. Однако, несмотря на снижение заболеваемости в этом году, врачи рекомендуют казахстанцам соблюдать меры профилактики и вакцинироваться.

«Грипп начинается внезапно и сопровождается резким скачком температуры. Появляется выраженная интоксикация организма, которая имеет следующие симптомы: озноб, адинамия, мышечные и головные боли, ломота во всем теле, сухой кашель с болями за грудиной», — объяснили санэпидемиологи.

Для вакцинации закуплено более 2,2 млн доз вакцины «ГРИППОЛ +», что позволит привить 11% населения. Прививки получили уже 145 519 человек, вакцинация продолжается.

Врачи напоминают о важности соблюдения профилактических мер: ограничение контактов с больными, избегание мест массового скопления людей, регулярное проветривание помещений и частая влажная уборка. Также рекомендуется использовать иммунокоррегирующие препараты и поливитамины, тщательно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами.

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