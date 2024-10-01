СМИ: Иран запустил ракеты по Израилю
- Азия и мир, политика
- 23:21, 01 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Иран выпустил по территории Израиля ракеты, сообщают СМИ.
«Около 400 ракет были выпущены по Израилю со стороны Ирана во вторник вечером», - передает издание Jerusalem Post.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил в Telegram-канале, что сирены звучат на всей территории Израиля.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что США ранее предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке из Ирана в ближайшее время, но на тот момент никаких воздушных угроз со стороны Тегерана выявлено не было.
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