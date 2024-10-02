Монголия и Казахстан планируют построить новую более короткую автомагистраль через Россию

CentralAsia (MNG) - Министерство транспорта Казахстана сообщило, что Монголия и Казахстан планируют построить новую автомагистраль между двумя странами через территорию России, ожидая одобрения российских властей.

Маршрут соединит казахстанские города Усть-Каменогорск и Риддер, а также российский населенный пункт Туэкта в Республике Алтай и выйдет к границе с Монголией.

«Казахстанский участок трассы протяженностью 189 километров от Усть-Каменогорска до границы с Россией уже построен. Большая часть маршрута пройдет по территории России, а в случае согласия российских властей на реализацию проекта общая протяженность увеличится до 837 километров», — сообщили в министерстве.

Протяженность существующей дороги от Усть-Каменогорска до Рубцовска, далее Барнаул, Туэкта и граница с Монголией составляет 1604 км.

«Ожидается, что новая дорога значительно сократит время в пути, улучшит транспортное сообщение между Казахстаном и Монголией, а также укрепит экономические и культурные связи», — сообщили в министерстве.

В июле президенты Монголии и Казахстана обсудили проект строительства дороги в рамках усилий по улучшению транспортных связей между своими странами.

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