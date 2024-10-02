Президент Вьетнама завершил успешный визит в Монголию и направился в Ирландию

// president.mn

CentralAsia (MNG) - Во время своего пребывания в Монголии президент Лам провел переговоры с президентом Хурэлсухом Ухнаа, встретился с председателем парламента Амарбаясгаланом Дашзэвгэ и премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. Об этом сообщает vneconomy.vn.

Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), президент страны То Лам и сопровождающие его лица покинули Улан-Батор во вторник, завершив свой двухдневный государственный визит в Монголию, и отправились в Ирландию с государственным визитом по приглашению президента Ирландии Майкла Д. Хиггинса.

// president.mn

Во время своего пребывания в Монголии президент Лам провел переговоры с президентом Хурэлсухом Ухнаа, встретился с председателем парламента Амарбаясгаланом Дашзэвгэ и премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, а также принял участие в открытии Дня культуры Вьетнама 2024 года.

Он также посетил среднюю школу № 14 имени президента Хо Ши Мина, встретился с сотрудниками посольства Вьетнама и вьетнамской общины в Монголии, а также представителями нескольких монгольских бизнес-организаций.

В ходе встреч лидеры обеих стран высоко оценили традиционную дружбу Вьетнама и Монголии, которая длится уже более семи десятилетий. Они провели обширные дискуссии о будущем развитии двусторонних отношений, а также о глобальных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.

Монгольская сторона подтвердила, что всегда считала Вьетнам важным партнером в Юго-Восточной Азии, и выразила стремление к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Вьетнам, в свою очередь, подчеркнул важность развития отношений с Монголией, уважая миролюбивую, открытую, независимую и многопрофильную внешнюю политику Монголии, а также ее политику «третьего соседа». Вьетнам также пожелал дальнейшего укрепления двусторонних связей в ближайшее время.

Лидеры согласились, что углубление и развитие связей между Вьетнамом и Монголией отвечает общим интересам их народов и вносит значительный вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе и мире. Они сошлись во мнении о необходимости повышения уровня отношений до уровня всеобъемлющего партнерства и дальнейшего расширения сотрудничества.

Обе стороны пообещали содействовать обмену делегациями всех уровней по каналам партии, государства, правительства и Национальной ассамблеи. Они также пообещали поддерживать политику расширения тесных отношений между народами обеих стран и изучать возможность создания новых механизмов сотрудничества между министерствами, секторами и местными органами власти двух стран.

Было также принято обязательство расширять сотрудничество в области национальной обороны и безопасности, правоохранительной деятельности, экономики, торговли и инвестиций, сельского хозяйства, науки, транспорта, культуры, спорта, туризма, образования, труда, охраны окружающей среды и социального обеспечения, а также укреплять глобальное и региональное сотрудничество.

Обе стороны подписали семь меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству между соответствующими министерствами и подразделениями.

Визит сыграл решающую роль в определении и открытии новых перспектив для дружбы и сотрудничества между двумя странами.

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