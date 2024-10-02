Столица Монголии интегрирует тандемные автобусы китайского производства в общественный транспорт

CentralAsia (MNG) - Двадцать сочлененных автобусов, произведенных китайским производителем автобусов Yutong, были введены в эксплуатацию в системе общественного транспорта Улан-Батора, столицы Монголии, согласно заявлению городского правительства во вторник.

«Планируется закупить в общей сложности 30 сочлененных автобусов Yutong U18. Из них 20 уже прибыли и работают с понедельника», — заявили в муниципальном правительстве. Ожидается, что оставшиеся 10 автобусов вскоре будут доставлены в Монголию.

Автобусы являются самым популярным видом общественного транспорта в Улан-Баторе. В рамках усилий по реформированию системы общественного транспорта Монголия закупила 600 автобусов Yutong в начале этого года. В настоящее время в качестве общественного транспорта в городе используется более 1180 автобусов.

Власти надеются, что реформа общественного транспорта поможет сократить заторы, поощряя больше жителей пользоваться общественным транспортом. Пробки на дорогах были серьезной проблемой в Улан-Баторе на протяжении многих лет.

Первоначально город был рассчитан на 500 000 жителей, но сейчас в нем проживает около 1,6 миллиона человек, что составляет половину всего населения страны.

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