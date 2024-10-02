В настоящее время в Монголии проживает около 900 вьетнамцев

// VNA/VNS Photo Trí Dũng

CentralAsia (MNG) - Высший руководитель Вьетнама посетил посольство, встретился с вьетнамской общиной в Монголии.

Стороны недавно объявили об установлении всеобъемлющего партнерства по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений и обсудили основные меры по продвижению связей на более глубокой, эффективной, практичной и долгосрочной основе.

Генеральный секретарь партии и президент страны То Лам во вторник посетил посольство Вьетнама и встретился с представителями вьетнамской общины в Монголии в рамках своего государственного визита в страну.

Лам заявил, что его поездка имеет важное значение, поскольку она проходит на фоне того, что двусторонние отношения находятся на пике своего развития, взаимопонимание и доверие между народами двух стран укрепляются, а сотрудничество в различных областях, таких как политика, оборона, безопасность, экономика и туризм, расширяется, достигнув в последнее время ощутимых результатов.

Он настоятельно призвал посольство Вьетнама в Монголии сохранить свою роль моста, соединяющего две страны, а также их министерства и секторы для эффективной реализации соглашений между высокопоставленными лидерами двух стран, включая совместное заявление о создании всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и Монголией; и координировать действия для эффективного продвижения всестороннего сотрудничества.

Посольству также было поручено хорошо выполнять общественные дела и защищать граждан в стране.

Посол Нгуен Туан Тхань сообщил, что в настоящее время в Монголии проживает около 900 вьетнамцев.

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