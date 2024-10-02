Завод по переработке отходов строительства и сноса в «Морингийн Даваа» начал работу

CentralAsia (MNG) - Завод по переработке отходов строительства и сноса, финансируемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), был введен в эксплуатацию 30 сентября 2024 года.

Из-за увеличения плотности населения, расширения производства и сферы услуг, а также быстрого строительства зданий в столице, количество отходов, образующихся в городе Улан-Батор, увеличивается с каждым годом. Отходы приводят к загрязнению почвы, воды и воздуха, что отрицательно влияет на здоровую и безопасную среду проживания граждан.

Завод по переработке отходов строительства и сноса (CDW) и полигон для захоронения отходов были построены на свалке «Морингийн Даваа» в 12-м хороо столичного района Хан-Уул Улан-Батора. В то время как завод по переработке CDW способен перерабатывать 100 тонн CDWS в день, экологически чистый полигон для захоронения отходов соответствует гигиеническим требованиям и имеет емкость для приема 8,5 тонн отходов.

В связи с завершением строительных работ завод закупил 29 видов машин и оборудования, необходимых для работы, включая уплотнитель отходов, экскаватор для сноса, бульдозер, колесный погрузчик, водовоз и самосвал. Благодаря реализации проекта Улан-Батору удалось сократить нагрузку на централизованные свалки и выбросы CO2, закрыть и реабилитировать старые свалки, а также создать стабильные рабочие места.

В настоящее время в столице действуют три централизованных полигона: «Улаанчулуут», «Цагаандаваа» и «Морингийн Даваа». Ежегодно уничтожается более 400 000 тонн отходов, из которых 11,4 процента перерабатывается, а 88,6 процента захоранивается. Полигон является неэкологичным методом утилизации отходов, производящим большое количество метанового газа. Начиная с 2026 года станет возможным производство энергии методом сжигания и производство тротуарной плитки из оставшейся золы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения