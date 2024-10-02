Монгольские учителя и специалисты по санитарному просвещению изучают опыт Японии

CentralAsia (MNG) - Кафедра биологии Монгольского государственного университета образования и Монгольский национальный университет медицинских наук совместно запустили программу «Подготовка учителей и специалистов по санитарному просвещению» на 2024-2025 учебный год. Данная программа реализуется в рамках Национальной кампании «Здоровый монгол», инициированной Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и Министром образования Монголии Наранбаяром Пурэвсурэном в резолюции A/147 от 2024 года.

Новые преподаватели и специалисты по санитарному просвещению будут не только вести занятия по охране здоровья, но и выступать в роли пропагандистов здорового образа жизни, внедряя политику школы в области здравоохранения, сокращая потребление нездоровой пищи и пропагандируя здоровый образ жизни и благоприятную среду обитания среди преподавателей и учащихся.

В рамках Программы специалисты и преподаватели Министерства здравоохранения Монголии, Монгольского государственного университета образования, Монгольского национального университета медицинских наук, Монгольского университета гуманитарных наук, Монгольского национального университета искусств и культуры, Монгольского национального центра общественного здравоохранения, Монгольского центра развития здравоохранения ознакомились с деятельностью специалистов здравоохранения в японских школах и детских садах и переняли их опыт. Также участники программы узнали о японском медиа-тренинге по улучшению санитарного просвещения.

В Монголии 21 процент от общей численности населения составляют дети в возрасте до 9 лет, а дети в возрасте 10-19 лет составляют около 15 процентов. Из-за поздних профилактических мер по охране здоровья у подростков и молодежи развиваются неинфекционные хронические заболевания. По сравнению с другими странами, в Монголии выше уровень инфекций зубов, воспалений миндалин, незначительных проблем со зрением и проблем с избыточным весом.

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