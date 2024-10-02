Спикер Монголии встретился с председателем Сената штата Юта Стюартом Адамсом

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ встретился вчера (1 октября 2024 г.) с делегацией, возглавляемой председателем Сената штата Юта Стюартом Адамсом.

В начале встречи спикер парламента Амарбаясгалан Дашзэгвэ выразил радость по поводу того, что за 37 лет дипломатических отношений между нашими двумя странами отношения и сотрудничество между ними расширились и развились на основе общих ценностей, таких как демократия, права человека, свобода, верховенство закона и приверженность региональному и международному миру.

Он отметил, что высший законодательный орган и члены парламента являются важным мостом отношений и сотрудничества между двумя странами, а межпарламентское сотрудничество сыграло важную роль в отношениях между нашими двумя странами. В будущем, по его словам, Монголия активизирует сотрудничество между Великим Государственным Хуралом Монголии и Конгрессом США и парламентской группой, а также поддержит расширение связей между членами парламента.

Президент Сената штата Юта Стюарт Адамс доволен быстрым развитием всесторонних отношений в рамках стратегического партнерства и сотрудничества третьего соседства между Монголией и Соединенными Штатами и подчеркнул, что Юта готова углублять отношения и сотрудничество в области здравоохранения, образования , наука и техника.

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