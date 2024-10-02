Вьетнам и Монголия развивают сотрудничество в области сельского хозяйства, промышленности и логистики

CentralAsia (MNG) - Вьетнаму и Монголии необходимо тесно координировать действия для облегчения доступа на рынки сельскохозяйственной продукции, особенно животноводства, а также для сотрудничества в области полезных ископаемых, строительства, логистики, цифровой трансформации, зеленой и чистой энергии. Об этом сообщает Laodong.vn.

Генеральный секретарь партии, президент То Лам сделал эти заявления на встрече с экономическими организациями Монголии, состоявшейся во вторник в Улан-Баторе в рамках его государственного визита в Монголию.

Помимо делегаций вьетнамских и монгольских официальных лиц, во встрече также приняли участие представители Монгольской национальной торгово-промышленной палаты и руководители десяти крупных монгольских предприятий в сфере импорта и экспорта (продукты питания, напитки, бытовая техника, товары народного потребления), энергетики, полезных ископаемых, транспорта, логистики, туризма, образования, сельского хозяйства и банковского дела.

Президент Вьетнама высоко оценил тот факт, что в последнее время две страны организовали множество мероприятий по укреплению сотрудничества между экономическими ведомствами и предприятиями, что способствовало развитию их экономического сотрудничества.

Лам подчеркнул, что в 2023 году объем двустороннего товарооборота в сфере торгово-экономического сотрудничества превысил 120 миллионов долларов США.

Но он подчеркнул, что еще есть много возможностей для расширения.

В будущем Вьетнам сосредоточится на внедрении цифровой экономической трансформации, зеленом росте, развитии науки и технологий и инноваций для глубокой интеграции в глобальную цепочку поставок.

В то же время Вьетнам будет поощрять инвестиции в развитие стратегической инфраструктуры, продолжать создавать благоприятную инвестиционную и деловую среду для предприятий.

Выступая на встрече, заместитель премьер-министра Монголии Доржханд Тогмид подчеркнул, что это мероприятие является ценной возможностью для экономических организаций и крупных предприятий Монголии поделиться своими стремлениями с высшим руководством Вьетнама, найдя возможности для укрепления торгового и инвестиционного сотрудничества с Вьетнамом.

Представители монгольских экономических организаций также выступили с предложениями по развитию сотрудничества, расширению торговли и инвестиций в различных областях, а также по обмену информацией о политике и потенциале развития каждой страны.

Узнав о внедрении производственной и деловой активности наряду с этими предложениями, Лам подтвердил, что государство и правительство Вьетнама всегда приветствуют монгольские предприятия для расширения торгового и инвестиционного сотрудничества.

Он добавил, что вьетнамские министерства и ведомства всегда создают все благоприятные условия для того, чтобы иностранные предприятия, в том числе монгольские, могли эффективно вести бизнес.

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