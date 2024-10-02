Видео — Как Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет

CentralAsia (KZ) - Вечером 1 октября Иран нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля.

По всей территории Израиля звучали сирены воздушной тревоги.

По данным властей Израиля, Иран выпустил 180 баллистических ракет. О погибших и разрушениях пока не сообщается.

«Иран совершил большую ошибку сегодня вечером — и он заплатит за это. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы на нас ни напал — мы нападем на него», - цитируе т «Би-Би-Си» премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

США ожидали, что Иран нанесет удары баллистическими ракетами по Израилю после начала израильской операции против проиранской группировки «Хезболла» (1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана).

Президент США Джо Байден заявил, что иранская атака была отбита и оказалась неэффективной.

В свою очередь власти Ирана сообщили, что наносили удары только по военным объектам в Израиле и не хотят полномасштабной войны, но готовы отстаивать право на самооборону.

Корпус стражей исламской революции пояснял, что удары по Израилю стали ответом на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, а также смерть лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате удара по Бейруту 28 сентября.

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