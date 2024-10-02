В Тель-Авиве двое мужчин открыли огонь по прохожим, погибли 8 человек
- Азия и мир, происшествия
- 9:46, 02 октября 2024
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CentralAsia (CA) - По меньшей мере восемь человек погибли, еще несколько получили ранения во вторник вечером, когда двое мужчин открыли огонь в южном пригороде Тель-Авива (Израиль), сообщила израильская полиция.
Инцидент стал одним из самых серьезных нападений со стрельбой за последние несколько лет.
В заявлении полиции указывается, что нападение произошло возле остановки легкорельсового транспорта в пригороде Яффа. Оба нападавших были ликвидированы на месте происшествия.
Полиция расценивает произошедшее как теракт.
На камерах видеонаблюдения видно, как двое подозреваемых, один из которых вооружен винтовкой M16, покидают остановку и открывают огонь.
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