В России ужесточили наказание за организацию незаконной миграции и получение российского ВНЖ по браку

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CentralAsia (CA) - Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за организацию незаконной миграции, сообщил спикер Вячеслав Володин.

В соответствии с новыми нормами, имущество и ценности, полученные в результате организации незаконной миграции, могут быть конфискованы.

Помимо этого, депутаты во втором чтении одобрили законопроект, который ужесточает правила получения российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку — теперь мигрантам будут выдавать его только спустя три года после заключения брака с гражданином России.

В рамках рассмотрения данного законопроекта во втором чтении во вторник также одобрена и вторая поправка, которая направлена на борьбу с фиктивным отцовством.

«Предлагается установить, что получить вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак возможно будет только спустя три года с момента совместного проживания или ведения хозяйства», - сказал спикер Госдумы, являющийся автором этой поправки.

После внесения изменений «заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином российского гражданства», считает он.

Володин привел данные МВД России, согласно которым с 2021 года по настоящее время было заключено 4300 браков с целью получения миграционного статуса.

Володин в конце сентября сообщил, что в осеннюю сессию Госдума намерена принять пять законов, ужесточающих миграционную политику.