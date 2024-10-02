В аэропорту Японии произошел взрыв на взлетно-посадочной полосе

CentralAsia (CA) - В аэропорту в японской префектуре Миядзаки произошел взрыв, взлетно-посадочную полосу закрыли, сообщает агентство Nikkei со ссылкой на пожарную службу.

«Звук взрыва был подтвержден на территории аэропорта Миядзаки. Подробности неизвестны», — говорится в отчете.

Взрыв произошел около 8:10 утра 2 октября, в результате чего была повреждена рулежная дорожка — на ней образовалась овальная дыра площадью около семи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время взлетно-посадочная полоса закрыта, а рейсы отменили.

Аэропорт расположен примерно в 7 км к югу от центра города Миядзаки. Его построили в 1943 году на месте бывшей военно-морской летной базы.