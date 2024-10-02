ВОЗ: Распространение COVID-19 не носит сезонного характера

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что штаммы COVID-19 продолжают распространяться по всему миру, не поддаваясь сезонным колебаниям.

Организация отметила тенденцию к уменьшению числа госпитализаций, а также высокую эффективность вакцин в борьбе с тяжелыми формами заболевания, которая сохраняется уже несколько месяцев.

ВОЗ выпустила пресс-релиз по итогам очередной встречи Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации, где указала, что сублинии омикрон-варианта SARS-CoV-2 продолжают распространяться по всему миру без заметной сезонности. В то же время отмечается уменьшение числа случаев заражения, госпитализаций и смертей от болезни.

Также в ВОЗ заявляют, что несколько вакцин против COVID-19 были обновлены с учетом активных подвариантов вируса JN.1 и KP.2. Вакцины на основе мРНК и белков остаются наиболее распространенными, хотя доступность этих препаратов и их спрос остаются низкими, особенно в странах с низким и средним доходом. «Эффективность вакцин против тяжелых форм болезни продолжает быть высокой и остается относительно стабильной в течение нескольких месяцев»,— добавили в организации.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением COVID-19 существовал в мировой системе здравоохранения с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. Согласно данным ВОЗ на 15 сентября текущего года, в мире зарегистрировано 776 281 230 случаев заболевания и 7 065 880 смертей.