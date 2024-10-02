На Солнце произошла вспышка, ставшая второй по мощности за последние семь лет

CentralAsia (CA) - В ночь на 2 октября на Солнце произошла крайне мощная вспышка уровня X7.1, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

За последние семь лет лишь одна вспышка оказалась мощнее – в мае этого года, когда событие уровня X8.7 спровоцировало рекордные магнитные бури. Такого мощного взрыва учёные не ожидали, так как последние две недели на Солнце было спокойно.

«Мы отмечали рост солнечной активности за последние двое суток, однако то, что Солнце сумеет накопить энергию на столь мощный взрыв, стало абсолютной неожиданностью. Более того, с 14 сентября не происходило ни одной вспышки высшего балла», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вспышка произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю.

Ожидается, что Земля ощутит последствия вспышки в ночь на 5 октября, однако точный момент её воздействия пока не определён. Астрономам нужно немного больше времени для составления более точного прогноза, поэтому последствия могут наступить как раньше, так и позже предполагаемой даты.

Вспышка на Солнце уровня X8.7, произошедшая 14 мая этого года, стала одной из самых мощных в текущем солнечном цикле, сообщало издание Space.com. Такие сильные вспышки способны влиять на радиосвязь, и в этот раз они затронули Австралию и Восточную Азию, где возникли серьёзные сбои в радиоэфире. Люди, использующие радиоприёмники на частотах ниже 20 МГц, обнаружили, что сигнал полностью пропал.

Несмотря на мощь этой вспышки, Земля не пострадала от более серьёзных последствий, таких как полярные сияния или мощные геомагнитные бури. Это произошло, потому что выброс солнечной массы (CME) не был направлен в сторону нашей планеты.