Армия Израиля сообщила о боях с «Хезболлой» на юге Ливана

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об «ожесточенных боях» в южном Ливане и призвала жителей региона не посещать районы южнее реки Литани.

Незадолго до этого движение «Хезболла» заявило о первом с начала израильской военной операции в Ливане боестолкновении с израильскими военными возле населенного пункта Одайсе на юге страны.

«Срочное предупреждение для жителей юга Ливана: идут ожесточенные бои... В целях безопасности просим вас не использовать транспортные средства для передвижения из района к северу от реки Литани на юг»,— написал в Х представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

23 сентября Израиль на фоне обострения отношений с «Хезболлой» объявил о начале на ливанской территории наступательной операции под названием «Стрелы севера». В ходе операции ЦАХАЛ начал наносить массированные удары по Ливану, преимущественно по Бейруту и его пригороду. Израильские военные заявляли о гибели более чем десятка боевиков и командиров «Хезболлы».

Ночью 2 октября Армия обороны Израиля атаковала объекты «Хезболлы» на ливанской территории. Ударам вновь подверглись районы в южном пригороде столицы страны. Перед атакой ЦАХАЛ призвал жителей трех районов к срочной эвакуации.