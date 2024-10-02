Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Саломе Зурабишвили

CentralAsia (CA) - Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать утверждённый парламентом закон о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщает Грузия.Online.

«Законопроект не сопровождается мотивированными замечаниями президента, что означает, что Саломе Зурабишвили не подписала законопроект и не наложила на него вето. В таком случае в парламентских обсуждениях больше нет необходимости, и пакет подпишут председатели парламента, на что у Шалвы Папуашвили есть пятидневный срок», – пишет издание.

Парламент Грузии 17 сентября принял закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Принятый документ запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами и трансгендерный переход. Помимо этого, запрещено распространение информации, направленной на «популяризацию ЛГБТ».