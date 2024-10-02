экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили

CentralAsia (CA) -  Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать утверждённый парламентом закон о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщает Грузия.Online.

«Законопроект не сопровождается мотивированными замечаниями президента, что означает, что Саломе Зурабишвили не подписала законопроект и не наложила на него вето. В таком случае в парламентских обсуждениях больше нет необходимости, и пакет подпишут председатели парламента, на что у Шалвы Папуашвили есть пятидневный срок», – пишет издание.

Парламент Грузии 17 сентября принял закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Принятый документ запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами и трансгендерный переход. Помимо этого, запрещено распространение информации, направленной на «популяризацию ЛГБТ».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com