Прохладная без осадков погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня
CentralAsia (KZ) - 3-5 октября под влиянием северо-западного антициклона на большей части Казахстана ожидается прохладная погода и преимущественно без осадков, сообщает «Казгидромет».
По данным синоптиков, лишь на юго-западе, юге и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди, с грозами, а 3 октября на юго-западе прогнозируется сильный дождь, в горных районах юго-востока сильные осадки (дождь, снег).
Также по республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман, а на севере, востоке и в центре республики температура ночью понизится до 2-8 мороза.
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