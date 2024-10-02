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Токаев наградил призёров и организаторов V Всемирных игр кочевников

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников, сообщает пресс-служба президента.

Указом главы государства наградами отмечены призёры, их тренеры, а также граждане, внёсшие особый вклад в организацию и проведение соревнований. Кавалером ордена «Парасат» стал один казахстанец, ордена «Құрмет» удостоены семь человек, медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены 85 граждан, медалью «Шапағат» – пять.

По итогам Всемирных игр кочевников сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, завоевав 114 медалей. Соревнования проходили в Астане с 8 по 13 сентября.

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