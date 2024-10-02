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Северокорейский перебежчик угнал автобус в Южной Корее в попытке вернуться на родину

CentralAsia (CA) -  Северокорейский перебежчик, проживающий в Южной Корее, был задержан после того, как угнал автобус и врезался в баррикаду на мосту, расположенном у строго охраняемой границы, в попытке вернуться на родину, сообщает агентство Yonhap.

По данным полиции, инцидент произошёл 1 октября на мосту Тонгиль в городе Паджу, расположенном к северо-западу от Сеула. Мужчина проигнорировал предупреждения солдат, охранявших мост, и попытался проехать через него.

30-летний мужчина покинул Северную Корею более 10 лет назад. Он рассказал полицейским, что пытался вернуться домой после того, как не смог адаптироваться к жизни в Южной Корее. Установлено, что он не находился под воздействием алкоголя и наркотиков.

В 2022 году министерство, которое занимается трансграничными вопросами и поддерживает перебежчиков, сообщило, что с 2012 года в КНДР вернулось около 30 перебежчиков. Однако активисты утверждают, что число незарегистрированных случаев значительно выше.

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