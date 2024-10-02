Казахстанским авиакомпаниям не рекомендуют летать над Ираном

CentralAsia (KZ) - Комитет гражданской авиации рекомендует казахстанским авиакомпаниям облетать воздушное пространство Ирана из-за обострённой военной ситуации на Ближнем Востоке.

«Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана и выбирать альтернативные маршруты, а также руководствоваться ранее направленными указаниями и рекомендациями по полётам в соответствующем регионе», – говорится в сообщении.

В Air Astana проинформировали, что авиакомпания будет выполнять полёты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана. Изменение маршрутов рейсов из Астаны и Алматы в Дубай увеличит полётное время.

Рейсы в Джидду перевозчик будет выполнять без изменений, но готов пересмотреть при эскалации конфликта.

Также в Fly Arystan добавили, что ситуация на Ближнем Востоке не влияет на расписание их международных и чартерных рейсов, так как они не проходят через воздушное пространство Ирана и других ограниченных зон.

Тем временем в Министерстве внутренних дел рассказали, как охраняют дипломатические объекты Израиля.

«Посольства всегда под охраной полиции. Все религиозные объекты тоже давно находятся под контролем органов внутренних дел, маршруты патрулирования приближены к этим объектам. Дополнительно посредством камер центров оперативного управления осуществляется видеомониторинг прилегающей территории», – сообщили в ведомстве.

Прошлой ночью Иран начал массированную атаку против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что из Ирана по Израилю были запущены баллистические ракеты. Сообщается о многочисленных местах падения осколков и ракет в Тель-Авиве, недалеко от Мёртвого моря, на юге страны и в регионе Шарон.

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