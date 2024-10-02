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ВСУ объявили о выводе войск из Угледара

CentralAsia (CA) -  Украинские войска вышли из города Угледар на юго-западе Донецкой области. Об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица».

В ВСУ заявили, что российские войска «в попытке любой ценой взять город под контроль» направили резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных сил Украины.

«В результате действий противника возникла угроза оцепления города. Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара в целях сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий», — говорится в сообщении.

Bloomberg пишет, что Угледар стратегически важный город.

Издание отмечает, что город имеет выгодное расположение на поле боя перед зимой: высотные жилые дома расположены на возвышенной равнине посреди ровных полей.

Город расположен в нескольких километрах от контролируемой Россией железнодорожной линии между Донецком и Крымом, которая может служить России альтернативой Керченскому мосту и морскому пути на полуостров, которые могут подвергаться атакам со стороны украинских военно-морских беспилотников, пишет Bloomberg.

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