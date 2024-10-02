Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну

Гутерриш

CentralAsia (CA) - Израиль признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на заявление министра иностранных дел еврейского государства Исраэля Каца. Главе международной организации также запрещен въезд в страну.

Газета отметила, что израильские власти приняли такое решение, учитывая «неспособность» Гутерриша «недвусмысленно осудить» ракетную атаку Ирана.

Вечером 1 октября после того, как Иран нанес ракетный удар по Израилю, Гуттериш опубликовал твит, в котором осудил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и призвал прекратить огонь. Ни Иран, ни Израиль он не упомянул.

Иран нанес 1 октября массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции объявил, что военная операция стала ответом на убийство Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. По данным израильских СМИ, Иран выпустил по Израилю до 181 баллистической ракеты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Иран «совершил большую ошибку и заплатит за это». Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на иврите предупредил, что нанесение ударов по Израилю станет еще более масштабным.