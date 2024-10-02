Посольство Казахстана в Израиле порекомендовало гражданам быть бдительными

CentralAsia (KZ) - Посольство Казахстана в Израиле порекомендовало гражданам соблюдать повышенные меры безопасности. Обращение опубликовано на официальном сайте посольства.
«На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана», – говорится в сообщении.
Контакты посольства Казахстана в Израиле:
- +972 (3) 503-78-85 (дежурный);
- +972 53-635-19-83 (мобильный, WhatsApp);
- +972 55-273-38-13 (мобильный, WhatsApp);
- +7 (700) 111-31-96 (WhatsApp).
Иран нанес 1 октября массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции объявил, что военная операция стала ответом на убийство Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. По данным израильских СМИ, Иран выпустил по Израилю до 181 баллистической ракеты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Иран «совершил большую ошибку и заплатит за это». Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на иврите предупредил, что нанесение ударов по Израилю станет еще более масштабным.
Из-за обострённой военной ситуации на Ближнем Востоке Комитет гражданской авиации порекомендовал казахстанским авиакомпаниям облетать воздушное пространство Ирана. Из-за этого Air Astana будет выполнять полёты в Дубай в обход воздушного пространства Ирана. Изменение увеличит полётное время.