МИД Казахстана прорабатывает вопрос эвакуации своих граждан из Израиля, Ирана и Ливана при необходимости

CentralAsia (KZ) - Информации о погибших и пострадавших казахстанцах в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке в МИД РК не поступало, сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает «Власть.kz».

«Последние несколько месяцев ситуация на Ближнем Востоке существенно обострилась, в этой связи казахстанские дипломаты в Израиле, Иране и Ливане работают в усиленном режиме. <…> На постоянной основе актуализируется список граждан, состоящих на консульском учете. Таким образом, на сегодня на консульском учете в Израиле состоят 120, в Иране – 180, в Ливане – 143 гражданина Казахстана, включая дипломатов и членов их семей», - сообщил Смадияров в среду в ходе экстренного брифинга.

Он обратил внимание на то, что не все граждане встают на консульский учет. По этой причине установление связи и составление списков занимает определенное время.

Вместе с тем МИД просит казахстанских граждан, находящихся в настоящее время в Израиле, Иране и Ливане, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с посольствами Казахстана в этих странах.

«Посольства Казахстана в Израиле, Иране и Ливане также находятся на постоянной связи с уполномоченными органами этих стран. До настоящего времени информация о пострадавших или погибших граждан РК не поступала», - подчеркнул Смадияров.

Он также добавил, что в МИД и загранучреждениях Казахстана в Израиле, Иране и Ливане открыты горячие линии, информация о которых будет опубликована на официальных ресурсах и социальных сетях сразу после брифинга.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве создан оперативный штаб, который координирует работу по организации необходимой помощь казахстанцам.

«Министерством совместно с уполномоченными органами ведется мониторинг ситуации для возможной проработки репатриационных рейсов. Международный аэропорт Израиля работает в штатном режиме, в Иране отменены все рейсы до утра 3 октября. При этом до 1 октября ни одно из более ста иностранных посольств в Ливане не осуществляло эвакуацию своих граждан. На этот счет не было и соответствующего предписания со стороны властей самого Ливана. Поэтому вопрос эвакуации наших граждан пока находится в проработке и на особом контроле МИД», - заверил официальный представитель ведомства.

В то же время из-за сложной военно-политической ситуации, а также для обеспечения безопасности граждан Казахстана министерством совместно с Центральной комиссией референдума принято решение о временной приостановке работы участков референдума в Израиле, Иране и Ливане.

В целом, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Смадияров призвал все вовлеченные стороны к отказу от силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки, которая может спровоцировать полномасштабную войну в регионе.

Иран нанес 1 октября массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции объявил, что военная операция стала ответом на убийство Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. По данным израильских СМИ, Иран выпустил по Израилю до 181 баллистической ракеты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Иран «совершил большую ошибку и заплатит за это». Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на иврите предупредил, что нанесение ударов по Израилю станет еще более масштабным.

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