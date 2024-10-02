Минздрав Таджикистана: ХЕС не обнаружен, поводов для тревоги нет

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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане граждане чаще стали обращаться в медучреждения с температурой, кашлем и хронической усталостью. Некоторые жители страны считают, что текущий грипп является подвидом коронавируса ХЕС, потому что имеет схожие симптомы. Однако в Минздраве Таджикистана опровергли это и сообщили «Азия-Плюс», что слухи не соответствуют действительности.

«В Таджикистане случаев заражения новым штаммом коронавируса - ХЕС - не зафиксировано. В стране в настоящее время наблюдается сезонный грипп, - сообщили в ведомстве. – Все лаборатории работают, тесты на COVID-19 доступны, но случаев заболевания не зарегистрировано. Но многие больные не проходят тестирование, и сами ставят себе диагноз «коронавирус», отсюда и слухи».

В Минздраве отметили, что на данный момент в стране нет вакцины против коронавируса, и будет ли ввоз - неизвестно.

При этом Минздрав призвал граждан соблюдать профилактические меры, тщательно мыть руки, соблюдать чистоту и гигиену, а также проветривать помещения. А в случае повышенной температуры и появления кашля, Минздрав рекомендует обратиться к врачу, а при амбулаторном лечении оставаться дома.

Новый вариант коронавируса ХЕС по симптомам схож с предыдущими: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и усталость.

Новый вариант коронавируса ХЕС начал распространяться по миру в мае. Впервые он был выявлен в Италии, в июне он был обнаружен уже в Германии, затем его начали фиксировать в США, Великобритании, Дании, России и других странах. Эксперты считают, что ХЕС, который является подвидом варианта омикрон и представляет собой гибрид KS.1.1 и KP.3.3., вскоре может стать основной разновидностью коронавируса и вытеснить предыдущие.

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