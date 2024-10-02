МИД Ирана заявил, что страна не хочет войны, но и не боится ее

Аббас Аракчи

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонные разговоры с главами МИД Великобритании, Германии и Франции. Арагчи заявил, что Тегеран не боится войны, но и не стремится к ней.

Иранский министр сказал, что Тегеран использовал свое право на законную оборону на основании ст. 51 Устава ООН, а целью атаки были «исключительно военные базы». Он предостерег «любую третью сторону» от вмешательства в этот конфликт.

«Операция завершилась, но если сионистский режим попытается нанести ответный удар, наш ответ будет более жестким. Иран не стремится к эскалации напряженности и войне, хотя и не боится войны»,— приводятся слова главы иранского МИД в Telegram.

Иран нанес 1 октября массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции объявил, что военная операция стала ответом на убийство Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. По данным израильских СМИ, Иран выпустил по Израилю до 181 баллистической ракеты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Иран «совершил большую ошибку и заплатит за это». Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на иврите предупредил, что нанесение ударов по Израилю станет еще более масштабным.