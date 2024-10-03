Монголия и США провели диалог по инвестициям в чистую и возобновляемую энергетику

CentralAsia (MNG) - Монголия и Соединенные Штаты Америки провели энергетический диалог 1 октября 2024 года в Министерстве иностранных дел Монголии в Улан-Баторе.

В диалоге приняли участие с монгольской стороны государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав, государственный секретарь Министерства энергетики Тавинбэх Нансал и исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства промышленности и минеральных ресурсов Жавхланбаатар Сэрээтэр, а также делегация Бюро энергетических ресурсов во главе с заместителем помощника министра по энергетической дипломатии Кимберли Харрингтон и посол США в Монголии Ричард Буанган с американской стороны и другие официальные лица.

В ходе диалога представители двух сторон обсудили вопросы привлечения дополнительных инвестиций в сферу чистой и возобновляемой энергетики в Монголии, а также ключевые вопросы, стоящие перед сектором критически важных полезных ископаемых Монголии, опираясь на Меморандум о взаимопонимании между Монголией и США по критически важным полезным ископаемым, подписанный в Улан-Баторе в прошлом году.

Заместитель помощника секретаря по энергетической дипломатии Госдепартамента США Кимми Харрингтон сказала: «Мой визит следует за визитами нескольких высокопоставленных должностных лиц правительства США в Монголию за последний год, включая заместителя министра Хосе В. Фернандеса, который приезжал сюда около года назад и подписал Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области критически важных минералов. Я также присоединилась к встрече с министром иностранных дел Батцэцэгом в Вашингтоне, округ Колумбия, несколько месяцев назад. Это был диалог на высоком уровне. В ходе этого обсуждения мы решили провести еще один энергетический диалог между нашими двумя правительствами».

«Я знаю, что, находясь здесь всего пару дней, вы очень благословлены невероятными ветровыми и солнечными ресурсами... Мы оказываем некоторую техническую помощь правительству Монголии, чтобы помочь лучше составить карту важнейших минеральных ресурсов в Монголии».

«Мы проводим эти диалоги примерно в 20 странах мира, где мы чувствуем, что у нас есть стратегические энергетические партнерства, и Монголия входит в их число... Почти во все эти диалоги мы всегда включаем элемент 1,5, то есть мы включаем частный сектор в некоторые обсуждения, чтобы способствовать обсуждениям и диалогу между частным сектором и правительством по вопросам, связанным с переходом на чистую энергию, как привлечь и как сохранить инвестиции наилучшего качества со всего мира. Поэтому мы с нетерпением ждем этого», — отметила заместитель помощника секретаря Кимми Харрингтон.

На Энергетическом диалоге посол США Ричард Буанган подчеркнул в своем выступлении: «У Монголии есть невероятный шанс возглавить этот регион в области возобновляемой энергии и зеленых технологий. Хотя прогресс в прошлом иногда казался медленным, это новое коалиционное правительство показало, что Монголия готова проделать необходимую работу и принять сложные решения, необходимые для перехода от неустойчивых угольных электростанций прошлого к возобновляемым источникам энергии будущего».

«С момента моего прибытия в Монголию в качестве посла в 2022 году я наблюдал, как наши двусторонние отношения развиваются в очень важных критических областях. В 2023 году мы подписали соглашение об открытом небе, и в настоящее время Управление гражданской авиации Монголии и наше Федеральное управление гражданской авиации работают вместе, чтобы как можно скорее безопасно проводить прямые рейсы. Как упомянул заместитель помощника госсекретаря Харрингтон, в прошлом году мы подписали меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам, который привел к многочисленным программам технической помощи между Соединенными Штатами и Монголией в целях улучшения законодательства Монголии в области горнодобывающей промышленности и цепочек поставок».

«Монголия нуждается в чистой, устойчивой и предсказуемой энергии для продолжения своего развития и привлечения инвестиций как от иностранцев, так и от монголов. Это должно быть усилием частного сектора. Оно может быть успешным только в том случае, если оно будет поддерживаться и направляться частным сектором, а правительство Монголии будет защищать и лелеять. Поэтому мы рассмотрим, как Соединенные Штаты могут продолжать работать вместе с Монголией для достижения своих энергетических целей. Энергетическая безопасность — это национальная безопасность. Для Монголии очень важно полностью принять это, и Соединенные Штаты поддерживают вас как партнер.

«Способность Монголии раскрыть свой огромный потенциал в критических минералах поможет подпитывать переход к возобновляемой энергетике как здесь, так и во всем мире. Вот почему мы стремимся найти креативные решения, чтобы помочь Монголии привлечь частные инвестиции и устойчивый рост в секторе критических минералов... Энергия является основным компонентом нашего двустороннего взаимодействия, и так будет и впредь», — подчеркнул посол США.

Татар С.Майдар

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