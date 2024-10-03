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ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве
Предыстория: В Тель-Авиве двое мужчин открыли огонь по прохожим, погибли 8 человек

CentralAsia (CA) -  Террористическая палестинская группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт, совершенный 1 октября в Яффо, южном районе Тель-Авива. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Бригады «Изеддин аль-Кассам» — военного крыла ХАМАС.

Двое террористов Мохаммад Месек и Ахмед Химуни из Хеврона, совершившие нападение, — члены террористической группировки, пишет The Times of Israel.

Двое вооруженных террористов открыли огонь из автомата по мирным жителям на трамвайной остановке в Яффо вечером 1 октября. Нападавших нейтрализовали, заявили в полиции.

По последним данным, в результате теракта погибли восемь человек и 16 получили ранения. Среди погибших — граждане в возрасте от 24 до 42 лет. По данным СМИ, среди погибших — граждане Греции и Грузии.

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