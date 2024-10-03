При ударе Израиля по Бейруту погибли шесть человек

CentralAsia (CA) - Шесть человек погибли и восемь пострадали в результате авиаударов армии Израиля по центральному району Бейрута. Об этом сообщил ливанский Минздрав, передает телеканал «Аль-Джазира». Вечером 2 октября армия Израиля заявила о нанесении «точечного» удара по Бейруту.

По информации агентства Associated Press, целью израильского удара был жилой дом, связанный с медицинским подразделением ливанского движения «Хезболла». Аффилированный с «Хезболлой» телеканал «Аль-Манар» сообщил, что атаке подвергся центр Исламского управления здравоохранения Бейрута в центральном районе Башура.

Согласно данным Минздрава Ливана, всего за минувшие сутки при атаках Израиля погибли 46 человек, 85 были ранены. Удары были нанесены по южным районам провинции Набатаба, Бекаа, Баальбек-Хермеля, а также Ливанского хребта.

В конце сентября Израиль начал наступательную операцию на территории Ливана под названием «Стрелы севера». В течение нескольких дней были убиты около 30 лидеров «Хезболлы», в том числе ее генсек Хасан Насралла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале ограниченной наземной операции в Ливане, цель которой — ликвидировать позиции боевиков вдоль границы.