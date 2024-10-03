ВОЗ предупредила об угрозе глобальной эпидемии вируса Марбург

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об угрозе новой эпидемии вируса Марбург, после того как в Руанде были зафиксированы первые случаи заболевания.

По данным ВОЗ на 26 сентября, в общей сложности было зарегистрировано 26 случаев заболевания, в том числе восемь смертей. Случаи были выявлены в семи из 30 областей Руанды.

Большинство заболевших — сотрудники двух медицинских организаций в столице Руанды Кигали. По оценке ВОЗ, риск вспышки очень высок на национальном и региональном уровнях, при этом низок на глобальном уровне.

Вирус Марбург относится к семейству Эболы и клинически с ней схож. Марбург — это высоковирулентное заболевание, вызывающее геморрагическую лихорадку. Заболевание передается человеку от фруктовых летучих мышей. Заражение происходит при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей, а также через поверхности и материалы. Среди симптомов — сильная головная боль, боль в животе, кровотечения из носа и рта.

Летальность вируса достигает 88%. Организация отмечает, что в настоящий момент от Марбурга не существует вакцины. Лечение от него симптоматическое, применяются препараты для поддержания иммунитета.