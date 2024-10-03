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Путин подписал законы, позволяющие отправлять подсудимых на военные действия
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал два закона, позволяющих заключать военные контракты с обвиняемыми на этапе судебного производства. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первый закон разрешает в период мобилизации или военного времени заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми, чьи дела находятся в суде первой инстанции.

Второй закон позволяет освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт с Минобороны РФ. На период прохождения военной службы производство по уголовным делам в отношении таких лиц будет приостановлено, а мера пресечения — отменена.

Полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые смогут после получения госнаграды или увольнения с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения.

Госдума одобрила соответствующие законопроекты 18 сентября в первом чтении, а 24 сентября — сразу во втором и третьем чтениях. В Госдуме поясняли, что сейчас контракт с Минобороны могут заключать те, кто находится под следствием или уже осужденные граждане. Принятые законопроекты распространяют этот механизм и на подсудимых.

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