Украина за ночь выпустила по России 113 беспилотников, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 октября уничтожили 113 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«73 БПЛА — над территорией Белгородской, 25 БПЛА — над территорией Воронежской, 14 БПЛА — над территорией Курской и один над территорией Брянской областей»,— сказано в сообщении ведомства.

В результате атаки беспилотников в Старом Осколе была ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. При падении обломков дронов в трех частных домах были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Согласно данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, беспилотники были уничтожены над территорией четырех муниципалитетов региона. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждения получили остекления и заборы в четырех домовладениях.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, при атаке БПЛА в регионе никто не пострадал, разрушений нет.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов ночью предупредил об опасности ракетной атаки. Она действовала в регионе с 02:04 мск до 04:53 мск. Накануне вечером он рассказал о шести сбитых беспилотниках.