Отделение спинальной хирургии центра травматологии Улан-Батора полностью отремонтировано и модернизировано

CentralAsia (MNG) - Отделение хирургии позвоночника Монгольского национального центра травматологии и ортопедии (МНЦТО) прошло комплексную реконструкцию для удовлетворения потребностей пациентов и официально возобновило работу.

В частности, каждая комната в отделении, расположенном на третьем этаже МНЦТО, была оборудована раздвижными дверями, кондиционером, доступом в Интернет, вращающимися на 180 градусов прикроватными светильниками, электрическими розетками и детекторами дыма со звуковой сигнализацией. Стены были отремонтированы экологически чистыми медицинскими звукоизоляционными панелями.

Кроме того, были модернизированы системы водоснабжения и водоотведения, а также установлена ​​специальная зона для сбора и слива сточных вод, чтобы облегчить работу обслуживающего персонала.

В рамках реконструкции в каждой палате отделения теперь есть новые кровати и ванная комната. Кроме того, была добавлена ​​и оборудована специальная комната для ухода за обездвиженными пациентами и теми, кому требуется интенсивная терапия.

Кроме того, в общественных зонах, таких как коридор, были установлены энергосберегающие трехступенчатые выключатели света, система пожарной сигнализации, аварийные выходы и подвесной металлический потолок. MNTORC сообщил, что благодаря этим обновлениям теперь может предоставлять медицинские услуги в более комфортной и соответствующей стандартам среде.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения