Вокзал в немецком Гамбурге перекрыли из-за пассажиров с признаками вируса Марбург

CentralAsia (TM) - Несколько путей вокзала немецкого Гамбурга перекрыла полиция из-за подозрения на заражение вирусом Марбург, сообщает Bild.

Сообщается, что заболевший – студент-медик из Руанды. Он с подругой ехал в поезде Франкфурт-на-Майне – Гамбург. Во время поездки у него появились симптомы, похожие на грипп. Известно, что студент прилетел в Германию прямым рейсом из Руанды, где он лечил пациента, инфицированного опасным вирусом Марбург.

Пассажирам перекрытых путей пришлось покинуть платформы. А молодого человека и его девушку доставили в специализированную клинику, сообщает «Би-би-си».

Вирус Марбург является родственным вирусу Эбола, но считается ещё более опасным. Уровень смертности при заражении достигает 88%. Вирус вызывает геморрагическую лихорадку, сопровождающуюся тяжёлыми симптомами, такими как тошнота, рвота, диарея, а также внутренними и внешними кровотечениями. Вирус в основном передаётся через контакт с жидкостями организма инфицированных людей, болезнь не распространяется по воздуху.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об угрозе новой эпидемии вируса Марбург, после того как в Руанде были зафиксированы первые случаи заболевания.

Как сообщает журнал Nature, по данным на 30 сентября, в Руанде зарегистрировано 27 случаев заражения и девять смертей. Большинство случаев зафиксировано среди медработников в столице страны – Кигали. Отмечается, что против вируса Марбург не существует одобренных методов лечения или вакцин.

В 2023 году вспышка заболевания была отмечена в Экваториальной Гвинее, она привела к 12 смертям из 17 подтверждённых случаев и 23 вероятным смертельным случаям.

В ВОЗ отмечают, что сейчас разрабатываются несколько вакцин-кандидатов.

В конце 2022 года в ВОЗ сообщали об обновлении списка приоритетных патогенов, которые могут вызвать вспышки или пандемии. Действующий список включает в себя Covid-19, Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку, болезнь, вызванную вирусом Эбола и Марбургскую вирусную болезнь, лихорадку Ласса, Ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжёлый острый респираторный синдром (SARS), вирус Нипах и хенипавирусные инфекции, лихорадку Рифт-Валли, вирус Зика и заболевание X.