В Монголии прошла передача оборонной техники из РФ для военного аэродрома

CentralAsia (MNG) -

В одном из самых отдаленных районов столицы Налайх состоялась торжественная передача и приемка военной техники и сооружений от РФ для аэродрома Министерства обороны Монголии.

В этом районе расположен военный аэродром бывшей советской воинской части. Его историю хранит музей действующей здесь монгольской воинской части. С российской стороны в передаче военной продукции приняли участие военный и военно-воздушный атташе России в Монголии Павел Петрунин и заместитель генерального директора по производству и логистике ЗАО НТЦ «Качество» Сергей Макеев.

«В рамках соглашения между оборонными ведомствами наших стран мы поставили систему сооружений коллективной защиты личного состава от внешних воздействий. Каждое сооружение оснащено двумя кондиционерами, необходимой мебелью, включая настольную лампу и жалюзи», — рассказал представитель российской компании.

Он представил продукцию своей компании — восемь модульных сооружений для личного состава и гараж на 20 единиц специализированной техники с гаражом для военного аэродрома. Также были построены двухэтажный наблюдательный пункт и ограждение с видеонаблюдением.

Санал хүсэлт илгээВ Монголии состоялась передача военной техники из Российской Федерации на военный аэродром

В одном из самых отдаленных районов столицы — Налайхе — состоялась торжественная передача и приемка военной техники и сооружений из Российской Федерации для аэродрома Министерства обороны Монголии. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

В этом районе расположен военный аэродром бывшей советской воинской части. Его историю хранит музей действующей здесь монгольской воинской части. С российской стороны в передаче военной продукции приняли участие военный и военно-воздушный атташе России в Монголии Павел Петрунин и заместитель генерального директора по производству и логистике ЗАО НТЦ «Качество» Сергей Макеев.

«В рамках соглашения между министерствами обороны наших стран мы поставили систему сооружений для коллективной защиты личного состава от внешних воздействий. Каждое сооружение оснащено двумя кондиционерами, необходимой мебелью, включая настольную лампу и жалюзи», — рассказал представитель российской компании.

Он представил продукцию своей компании — восемь модульных сооружений для личного состава и гараж на 20 единиц спецтехники с гаражом для военного аэродрома. Также были построены двухэтажный наблюдательный пункт и ограждение с видеонаблюдением.

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