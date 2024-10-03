Число погибших из-за урагана «Хелен» в США увеличилось до 190

CentralAsia (CA) - В результате урагана «Хелен», который обрушился на восточное побережье США 26 сентября, погибли 190 человек, передает NBC News. Телеканал отмечает, что еще несколько сотен американцев числятся пропавшими без вести.

Как пишет NBC News, из-за урагана без электричества остались более 3 млн домов. Около 1,3 млн потребителей остаются без электроснабжения до сих пор. По оценкам Moody's Analytics, ущерб от урагана составляет около $34 млн.

Ураган «Хелен» сформировался в Мексиканском заливе и 26 достиг штата Флориды. Скорость ветра достигала 255 км/ч. Позже ураган дошел до штатов Джорджия, Северная и Южная Каролина, Теннеси, Вирджиния. NBC News передает, что основной причиной гибели людей стали наводнения.