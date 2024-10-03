Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар Ирана по Израилю. Ранее израильские власти признали его персоной нон грата

Антониу Гутерриш // EPA-EFE

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил массированный удар Ирана по территории Израиля 1 октября. По его словам, подобные действия иранских военных «никак не способствуют поддержке палестинского народа» и «не уменьшают его страданий».

«Я вновь решительно осуждаю этот массированный ракетный удар»,— сказал он, выступая на заседании, созванном Францией в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке (цитата по пресс-релизу ООН).

Гутерриш отметил, что «тотальная война» в Ливане будет иметь разрушительные последствия для всего региона.

Ранее, 2 октября, власти Израиля признали генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретили ему въезд в страну. «Тот, кто не способен однозначно осудить преступное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступить на израильскую землю. Израиль продолжит защищать своих граждан и отстаивать национальное достоинство с Антониу Гутерришем или без него»,— написал министр иностранных дел Исраэль Кац в соцсети X.

Заседание, посвященное эскалации на Ближнем Востоке состоялось уже после заявлений Каца.

В ночь на 1 октября израильские военные объявили о начале ограниченной наземной операции в Ливане, цель которой — ликвидировать позиции боевиков вдоль границы. Вечером 1 октября Иран, поддерживающий ливанскую «Хезболлу» в войне с Израилем, запустил по израильской территории около двухсот баллистических ракет. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что ракетная атака на Израиль — ответ на убийства генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы и лидера палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании. Сразу после иранской ракетной атаки на Израиль Гутерриш написал в X: «Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта. Это должно прекратиться. Нам абсолютно необходимо прекращение огня».