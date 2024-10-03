Всероссийский экономический диктант состоится 15 октября в Монголии
CentralAsia (MNG) - Всероссийский экономический диктант напишут 15 октября во всех регионах России и в 10 зарубежных странах - Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Сирии и Китае. Акция организована Вольным экономическим обществом России.
Организатором мероприятия выступает Вольное экономическое общество России. Тема Экономического диктанта: «Сильная экономика – процветающая Россия!».
За восемь лет акция получила серьезное развитие и превратилась в поистине всероссийский просветительский проект. В прошлом году свои экономические знания проверили более 340 тысяч человек из всех регионов России и ряда зарубежных стран.
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