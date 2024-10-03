экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Всероссийский экономический диктант состоится 15 октября в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Всероссийский экономический диктант напишут 15 октября во всех регионах России и в 10 зарубежных странах - Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Сирии и Китае. Акция организована Вольным экономическим обществом России.

Организатором мероприятия выступает Вольное экономическое общество России. Тема Экономического диктанта: «Сильная экономика – процветающая Россия!».

За восемь лет акция получила серьезное развитие и превратилась в поистине всероссийский просветительский проект. В прошлом году свои экономические знания проверили более 340 тысяч человек из всех регионов России и ряда зарубежных стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com