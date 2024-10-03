Проект Монгольского национального спутника будет представлен в парламент

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабинета министров Монголии 2 октября 2024 года руководитель Секретариата Кабинета министров Учрал Ням-Осор объявил, что Национальный проект спутниковой связи будет представлен Совету национальной безопасности и передан в парламент в качестве первого из 14 мегапроектов, отраженных в Программе действий правительства Монголии на 2024–2028 годы.

Глава Секретариата Кабинета министров Учрал Ням-Осор подчеркнул: «В ходе заседаний Кабинета министров последовательно представляются 14 мегапроектов, изложенных в Программе действий правительства. Сегодняшнее заседание знаменует собой запуск Национального спутникового проекта. Переговоры между правительствами Монголии и Франции продолжаются уже определенный период. В соответствии с достигнутыми соглашениями правительство Монголии выделило 15 процентов финансирования проекта в поправках к закону о государственном бюджете в рамках своих обязательств».

С запуском национального спутника Монголия приобретет независимую систему связи, которая позволит иметь доступ к Интернету из любой точки страны и прямой доступ к услугам информационных технологий. Отдельные лица, особенно скотоводы, получат возможность пользоваться такими услугами, как E-Mongolia, E-School и E-Hospital. Предприятия смогут внедрять услуги, адаптированные к их потребностям, тем самым поддерживая свою деятельность. Более того, спутник предоставит многочисленные преимущества в различных секторах, такие как повышение потенциала по предотвращению и реагированию на потенциальные катастрофы.

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