В Монголии 100-летний возраст перешагнули две женщины

CentralAsia (MNG) - Двое жителей Монголии входят в список долгожителей страны, которым 100 лет и больше.

По данным статистического информационного агентства, в 2010 году доля пожилых людей в возрасте 60 лет и старше в Монголии составляла 5,8%, к концу 2024 года она почти удвоится, до 11%. Из них 40,3% — мужчины, 59,7% — женщины. Самому старшему долгожителю 107 лет.

По его информации, в 2010 году доля пожилых людей в возрасте 60 лет и старше в Монголии составляла 5,8%, к концу 2024 году она увеличится почти вдвое, до 11%. Из них 40,3% составляют мужчины, 59,7% женщины. Самому старшему долгожителю 107 лет.

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